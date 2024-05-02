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Прокуратура начала проверку по факту пожара на востоке Москвы

Предварительно, в здании могут находиться люди, информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Елизавета Кондрикова 2024-05-02 23:39:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Прокуратура Москвы начала проверку по факту пожара на 2 500 квадратных метрах в административном здании на востоке столицы, сообщили в ведомстве.

«Проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», -  говорится в Telegram-канале прокуратуры.

По результатам проверок и проведения пожарно-технической экспертизы будут установлены обстоятельства и причины пожара.

На данный момент информации о пострадавших нет, предварительно, в здании могут находиться люди. Тушение пожара продолжается, ранее сообщалось об обрушении кровли на 1 000 квадратных метрах.

Напомним, пожар возник в здании на улице Буракова, к ликвидации возгорания привлекли 120 человек и 35 единиц техники, в том числе пожарный самолет Московского авиационного центра. Авиация осуществляет многочисленные заходы для тушения огня.

#Москва #пожар #Прокуратура Москвы #МЧС России #тушение огня
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