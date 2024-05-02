Пожар площадью 2500 кв. метров охватил здание на востоке Москвы

На востоке Москвы произошел пожар в 3-этажном административном здании. Пламя уже охватило 2 500 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли. На улице Бирюкова работают сотрудники МЧС.

«Проводятся работы по тушению. На месте задействованы 120 человек личного состава и 35 единиц техники», - сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в охваченном огнем помещении могут находиться люди. Информация о пострадавших пока не поступала. Очевидцы передают, что дым виден за несколько километров от места ЧП. Причины возникновения пожара пока неясны, прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего пожара на улице Бирюкова вечером 2 мая.