МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минфин США: на саммите G7 представят варианты использования активов РФ

Саммит глав «Большой семерки» пройдет в июне, от решения стран G7 зависит, как Запад станет использовать замороженные активы РФ для поддержки Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 02:50:28
© Фото: Alberto Gandolfo, Keystone Press Agency Globallookpress

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) представят несколько вариантов использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины на предстоящем саммите в июне. Об этом сообщает заместитель главы американского Минфина Уолли Адейемо.

«Министр (финансов США Джанет - прим. ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», - сказал Адейемо в интервью Bloomberg.

Он добавил, что от решения стран «Большой семерки» зависит то, как именно будет организована помощь Киеву за счет российских активов. Речь идет как о военной поддержке страны, так и о восстановлении ее инфраструктуры.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия примет зеркальные меры, если страны Запада решат использовать активы РФ. По его словам, действия Запада заставляют сомневаться в том, что имущество других стран неприкосновенно.

На прошлой неделе ЕС одобрил использование замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи киевскому режиму, основную часть доходов направят на финансирование ВСУ.

#саммит g7 #Большая семерка #минфин сша #помощь Украине #активы РФ
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 