Минфин США: на саммите G7 представят варианты использования активов РФ

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) представят несколько вариантов использования доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины на предстоящем саммите в июне. Об этом сообщает заместитель главы американского Минфина Уолли Адейемо.

«Министр (финансов США Джанет - прим. ред.) Йеллен вместе с министрами финансов G7 работает над определением ряда вариантов, которые будут представлены лидерам на встрече в июне», - сказал Адейемо в интервью Bloomberg.

Он добавил, что от решения стран «Большой семерки» зависит то, как именно будет организована помощь Киеву за счет российских активов. Речь идет как о военной поддержке страны, так и о восстановлении ее инфраструктуры.

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия примет зеркальные меры, если страны Запада решат использовать активы РФ. По его словам, действия Запада заставляют сомневаться в том, что имущество других стран неприкосновенно.

На прошлой неделе ЕС одобрил использование замороженных активов Центробанка РФ для оказания помощи киевскому режиму, основную часть доходов направят на финансирование ВСУ.