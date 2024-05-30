Присяжные на суде по делу Трампа разошлись без вынесения вердикта

Присяжные на суде по делу бывшего президента США Дональда Трампа разошлись в среду без вынесения вердикта спустя несколько часов обсуждений, разбирательство продолжится в четверг 30 мая. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Суд объявил перерыв на день после нескольких часов обсуждения и возобновит работу в четверг в 9:30», - говорится в публикации.

Уточняется, что в ходе заседания присяжные несколько раз просили дополнительную информацию из показаний троих свидетелей. Суд зачитает им около 35 страниц показаний.

Присяжных попросили не обсуждать ни с кем детали дела и не делиться никакой информацией, в особенности за вознаграждение. Также им запретили искать какую-либо информацию о ходе дела в интернете, читать новости или смотреть телевизионные сюжеты.

В отношении политика выдвинули обвинения по 34 статьям, он обвиняется в фальсификации деловой документации, а также проходит по, так называемому, делу «о деньгах за молчание», которые он выплатил порноактрисе перед выборами 2016 года. Трамп не признает себя виновным ни по одному пункту обвинений.

Накануне также появилась информация, что Трампу пришлось продать один из своих самолетов, чтобы покрыть высокие судебные расходы. По приблизительным оценкам, самолет мог стоить $10 миллионов.