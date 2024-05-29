Трамп продал самолет из-за высоких судебных расходов

Бывший американский президент Дональд Трамп из-за высоких судебных расходов продал один из своих самолетов, который, по приблизительным оценкам, может стоить 10 миллионов долларов. Речь идет о Cessna Citation X. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Post.

По данным американских журналистов, воздушное судно купил строительный магнат иранского происхождения Мердад Моайеди. Он является сторонником Дональда Трампа и даже спонсировал его предыдущую предвыборную кампанию.

«Cessna 1997 года, оценивается примерно в 10 миллионов долларов, но точные условия сделки остаются в тайне», - отмечает New York Post.

Напомним, в феврале суд увеличил сумму штрафа Дональду Трампу по делу о мошенничестве в Trump Organization почти на 100 миллионов долларов. Теперь экс-президент должен заплатить около 454 миллионов долларов.