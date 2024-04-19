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Мужчина поджег себя возле здания суда Нью-Йорка, где судят Трампа

Пока не известно, в каком состоянии находится этот человек и какими были его требования.
Владимир Рубанов 2024-04-19 21:22:21
© Фото: Ding Ye XinHua, Global Look Press

Мужчина поджег себя возле здания суда Нью-Йорка, где проходит суд над Трампом, сообщает CNN. Этот эпизод произошел во время прямого включения корреспондента телеканала. Позже источники сообщили детали о попытке самосожжения.

Сначала этот человек вошел в парк через дорогу от здания суда и подбрасывал листовки в воздух. Потом он вытащил что-то из рюкзака (не сразу было понятно, что это был за предмет) и поджег себя.

Сейчас следователи спешат собрать листовки, которые неизвестный бросил в воздух.

По крайней мере один человек использовал огнетушитель, чтобы попытаться потушить пламя, а скорая помощь сразу же направилась к мужчине, чтобы ему помочь, рассказала корреспондент телеканала, которая стала очевидцем случившегося.

Пока не известно, в каком состоянии находится этот человек и какими были его требования.

В Нью-Йорке бывший президент Дональд Трамп предстал перед судом на Манхэттене по так называемому делу «о деньгах за молчание». Трампа обвиняют в том, что он заплатил $130 тыс. порноактрисе, чтобы заставить ее замолчать перед выборами 2016 года, и скрывал это.

Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Каждый из них предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет. Экс-президент не признает себя виновным и считает это дело политическим.

#сша #Дональд Трамп #Нью-Йорк #суд #выборы президента США #Самосожжение
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