МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США пообещали не размещать свое ядерное оружие в АТР

Около двух месяцев назад командование Сухопутных войск США анонсировало планы по размещению ракет средней дальности в Азии для противодействия Китаю.
Ян Брацкий 2024-05-30 22:22:10
© Фото: Ting Shen - CNP Consolidated News Photos, Global Look Press

Власти США не видят необходимости в возвращении своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров. С таким заявлением перед журналистами выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове», - приводит ТАСС заявление дипломата.

Напомним, четвертого апреля командование Сухопутных войск США заявило о планах разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Кроме того, конгресс Штатов одобрил выделение $7,1 млрд на экономическую поддержку трех островных государств в обмен на военное присутствие на их территориях.

Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что если американское вооружение появится в АТР, то Москва может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Российский дипломат также напомнил, что любая американская ракета, появившаяся в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам российской стороны.

#сша #Пентагон #Госдеп #Азиатско-Тихоокеанский регион #корейский полуостров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 