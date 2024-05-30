США пообещали не размещать свое ядерное оружие в АТР

Власти США не видят необходимости в возвращении своего ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров. С таким заявлением перед журналистами выступил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове», - приводит ТАСС заявление дипломата.

Напомним, четвертого апреля командование Сухопутных войск США заявило о планах разместить ракеты средней дальности в Азии для сдерживания Китая. Кроме того, конгресс Штатов одобрил выделение $7,1 млрд на экономическую поддержку трех островных государств в обмен на военное присутствие на их территориях.

Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков предупредил, что если американское вооружение появится в АТР, то Москва может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Российский дипломат также напомнил, что любая американская ракета, появившаяся в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам российской стороны.