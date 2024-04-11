РФ может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней дальности

Российская Федерация может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такой ответ на размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) допустил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

«Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом одностороннему мораторию на развертывание подобных систем», - цитирует РИА Новости слова заместителя главы российского внешнеполитического ведомства.

Российский дипломат напомнил условия договора РСМД, по которому появление средств средней и меньшей дальности производства США в любом регионе мира приведет к соответствующим шагам с российской стороны.

Кроме того, по словам Рябкова, к пересмотру моратория может привести в том числе и размещение ракет США на острове Гуам, которая является заморской территорией Соединенных Штатов.

Ранее издание Financial Times сообщало, что американский конгресс одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку трех островных государств АТР в обмен на военное присутствие на их территориях. Отмечается, что Соединенные Штаты получат возможность разместить ракеты, РЛС дальнего обнаружение, а также проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет на территории Палау, Маршалловых островов и Микронезии.