США выделят $7,1 млрд помощи в обмен на военное присутствие в трех странах АТР

Конгресс США одобрил выделение 7,1 миллиарда долларов на экономическую поддержку трех островных государств АТР в обмен на военное присутствие на их территориях. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Это соглашение предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Микронезии», - говорится в публикации.

Благодаря этому соглашению, Вашингтон получит доступ к Тихоокеанскому региону. Территориальные воды этих трех государств включают в себя в общей сложности четыре тысячи квадратных километров, несмотря на их небольшую площадь.

Таким образом, Соединенные Штаты получат возможность разместить на территории Палау, Маршалловых островов и Микронезии ракеты, РЛС дальнего обнаружения и смогут проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет, пишет RT.

Уточняется, что финансирование поддержки этих государств будет обеспечено средствами, выделяемыми законопроектом об ассигновании 460 миллиардов долларов для отдельного ряда федеральных ведомств. Законопроект был одобрен накануне Сенатом США сроком на полгода - до 1 октября. Подобная мера обусловлена необходимостью не допустить шатдаун.