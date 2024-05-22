МИД РФ заявил, что Москву не приглашали на 80-летие Нормандской операции

Россия не получала от французской стороны приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать», - приводит слова политика Радио Sputnik.

Студенников добавил, что в настоящее время отношения между Россией и странами-союзниками по антигитлеровской коалиции, в том числе и Францией, находятся «в своей низшей точке».

При этом дипломат подчеркнул, что Россия считает общим долгом чтить память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом.

«Главное, никогда не забывать, что решающую роль в разгроме военной машины Третьего рейха сыграла именно Красная армия и советский народ», - заключил он.

Ранее Студенников назвал риторикой заявления, исходящие от Франции и Италии, о готовности к диалогу с Россией.