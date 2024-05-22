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МИД РФ заявил, что Москву не приглашали на 80-летие Нормандской операции

Москва пока не получала от Парижа приглашения на празднование юбилея.
Глеб Владовский 2024-05-22 11:01:18
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Россия не получала от французской стороны приглашения на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Ни в МИД России, ни в наше посольство в Париже никаких приглашений не поступало. Возможно, организаторы передумали или им "посоветовали" передумать», - приводит слова политика Радио Sputnik.

Студенников добавил, что в настоящее время отношения между Россией и странами-союзниками по антигитлеровской коалиции, в том числе и Францией, находятся «в своей низшей точке».

При этом дипломат подчеркнул, что Россия считает общим долгом чтить память всех, кто отдал свою жизнь в борьбе с нацизмом.

«Главное, никогда не забывать, что решающую роль в разгроме военной машины Третьего рейха сыграла именно Красная армия и советский народ», - заключил он.

Ранее Студенников назвал риторикой заявления, исходящие от Франции и Италии, о готовности к диалогу с Россией.

#в стране и мире #Франция #юбилей #МИД РФ #высадка в нормандии
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