Минфин внес проект изменения налоговой системы со «ступенями» НДФЛ

Министерство России подготовило проект усовершенствования системы налогообложения, которая должна заработать с 1 января 2025 года. Ведомство предложило ввести 4-ступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%.

Для тех, чей годовой доход составляет ниже 2,4 млн рублей, ставка останется прежней - 13%. Работник, получающий в год от 2,5 до 5 млн - заплатит налогов 15% от своего дохода, 18% , если доход составляет от 5 до 20 млн. 20% - кто получает от 20 до 50 млн. Максимальный налог в 22% установлен для граждан, которые получают свыше 50 млн рублей.

В ведомстве подчеркнули, что предлагаемые изменения не затронут подавляющее большинство граждан. Они коснутся лишь 3,2% работающего населения. Нововведения не коснется участников СВО - для них сохранится прежний порядок налогообложения, а также самозанятых, но только до 2028 года.

В Минфине уточняется, что с данной прогрессивной шкалой налогооблажения система сохранит свою конкурентоспособность и позволит избежать перетока кадров в соседние страны.