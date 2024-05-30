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Силуанов назвал четыре принципа при разработке налоговых новаций

Через налоговые изменения ведомство концентрирует ресурсы на самых главных задачах.
Ирина Егорова 2024-05-30 18:41:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Минфина России Антон Силуанов озвучил принципы, на основе которых разработали предложения по изменению налоговой системы.

«Обеспечение справедливой и стабильной налоговой системы, стимулирование инвестиционной активности, распределение ресурсов и решение задач социально-экономических сфер, а также создание равных условий конкуренции», - озвучил Силуанов.

Он отметил, что данные положения были поддержаны экспертным сообществом и партнерами.  По его словам, через налоговые изменения ведомство концентрирует ресурсы на самых главных задачах.

Согласно проекту усовершенствования системы налогообложения, которая должна заработать с 1 января 2025 года, предложено ввести 4-ступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%, в зависимости от уровня доходов. Максимальный налог в 22% установлен для граждан, которые получают свыше 50 млн рублей. Нововведения коснутся лишь 3,2% работающего населения. 

#Минфин России #Антон Силуанов #система #налоги #изменения #принципы #налогооблажение
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