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Белоусов: важно совершенствовать Единую систему ПВО РФ и Казахстана

Андрей Белоусов также назвал основным направлением сотрудничества двух стран обмен опытом по вопросам деятельности Вооруженных сил.
2024-05-30 18:43:18
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости © Видео: Минобороны России

Министр обороны России перечислил основные направления двустороннего сотрудничества военных ведомств РФ и Казахстана. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

Среди этих направлений - совершенствование Единой региональной системы ПВО двух стран, обеспечения функционирования на территории Казахстана испытательных полигонов МО РФ, военно-техническое сотрудничество, обучение кадров и обмен опытом по вопросам деятельности Вооруженных сил. 

Также Белоусов назвал Казахстан союзником и стратегическим партнером России, отметив, что взаимодействие двух стран выстраивается на основе стратегического партнерства и союзничества. При этом оно является, как заявил Андрей Белоусов, важнейшим фактором поддерживания стабильности в Центральной Азии. 

Андрей Белоусов сказал все это во время встречи с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым, которая прошла в Алма-Ате. Туда российский министр обороны прибыл сегодня для того, чтобы принять участие в Совете глав военных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #Казахстан #переговоры #Андрей Белоусов #руслан жаксылыков
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