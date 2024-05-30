Глава Эстонии утвердил закон о конфискации активов России

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковывать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления», - сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Сообщается также, что для этих целей может быть конфисковано имущество только тех, «чья связь с совершением противоправных деяний была достаточно доказана», пишет RT. Некоторые юристы в Эстонии полагают, что данный законопроект противоречит конституции страны.

Напомним, после начала специальной военной операции страны G7 заморозили около €300 млрд. Большая часть средств находится на территории Евросоюза. Российские власти неоднократно заявляли, что использование замороженных российских средств для финансирования ВСУ станет грубым нарушением международного права.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее предупредил, что Россия будет отвечать в случае конфискации своих средств.

А на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США. Правительству поручено установить специальный порядок компенсации такого ущерба.