МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Эстонии утвердил закон о конфискации активов России

Сообщается, что изъятые российские активы будут направляться на финансирование ВСУ и восстановление Украины.
Ян Брацкий 2024-05-30 16:58:54
© Фото: Михаил Куравлев, РИА Новости

Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, позволяющий использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

«Карис в четверг принял закон, который позволяет конфисковывать российские замороженные активы и использовать их для финансирования военных действий Украины и ее восстановления», - сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Сообщается также, что для этих целей может быть конфисковано имущество только тех, «чья связь с совершением противоправных деяний была достаточно доказана», пишет RT. Некоторые юристы в Эстонии полагают, что данный законопроект противоречит конституции страны. 

Напомним, после начала специальной военной операции страны G7 заморозили около €300 млрд. Большая часть средств находится на территории Евросоюза. Российские власти неоднократно заявляли, что использование замороженных российских средств для финансирования ВСУ станет грубым нарушением международного права.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее предупредил, что Россия будет отвечать в случае конфискации своих средств.

А на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества России в США. Правительству поручено установить специальный порядок компенсации такого ущерба.

#эстония #ЕС #Запад #G7 #российские активы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 