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В ЕС не смогли утвердить решение передать российские активы ВСУ

На минувшей неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил о возможности Москвы ответить на конфискацию своих активов на Западе.
Ян Брацкий 2024-05-27 18:58:49
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Global Look Press

Главы МИД стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о передаче доходов от замороженных активов России на закупки оружия для ВСУ. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«У нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию», - приводит ТАСС слова Борреля.

На минувшей неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил об ответе Москвы, в случае если Запад примет решение использовать замороженные российские активы.  

По словам министра, раньше имущество других стран было неприкосновенным, на него не распространялись санкции. Однако страны Запада решили, что на них не действуют правовые основы.

Напомним, что 21 мая Еврокомиссия согласовала первое изъятие доходов от активов России, которое должно состояться в июле. Пока власти Венгрии блокируют попытки финансирования таким образом помощи для ВСУ. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба за счет находящегося в России американского имущества в случае изъятия имущества россиян в США.

#Россия #сша #ЕС #Жозеп Боррель #активы
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