Автоэксперт Попов рассказал, что взять с собой в дальнюю дорогу

С наступлением лета горожане стремятся выехать на южные курорты. Многие для этих целей используют личный автомобиль. Перед долгой дорогой его необходимо правильно подготовить. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

«Я беру хороший набор инструментов, небольшой запас масла и немного антифриза. Что касается подготовки автомобиля, то за месяц-полтора смотрим состояние подвески. Если на подходе замена чего-то, то лучше это сделать до путешествия. Проверяем кондиционер на герметичность, заправляем его. Смотрим ошибки, диагностируем двигатель. Я изучаю маршрут, выписываю номера телефонов аварийных служб, эвакуаторов», - объяснил Попов.

Кроме того, эксперт перечислил комплектующие, которые всегда должны быть под рукой ответственного водителя. Даже если ему не предстоит дальняя дорога.

«Мало кто знает, но с 1 сентября прошлого года в основных положениях отсутствуют аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки. Нет требований возить их с собой. Но знак аварийной остановки мы должны устанавливать. Иметь огнетушитель в автомобиле - признак здравомыслия. Что касается аптечки, то она всегда может пригодиться. Я вожу по одной лампочке каждого вида, предохранители каждого вида. Естественно, потребуется компрессор для накачки колес», - добавил Попов.

Не лишним будет положить в багажник налобный фонарь для ремонтных работ в темное время суток, буксировочный трос и запас технической воды. Многие автомобилисты возят с собой канистру с топливом, чтобы не заправляться на сомнительных АЗС, добавил Попов.