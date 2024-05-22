Автоэксперты: новые правила фиксации на дорогах помогут избежать ряда штрафов

Новые правила о дорожных камерах помогут сократить случаи несправедливых штрафов, считают автоэксперты. Один из разработчиков стандарта и эксперт по системам видеофиксации Григорий Шухман в беседе со «Звездой» рассказал, что бывают случаи, когда камера ставится не для обеспечения безопасности дорожного движения, а с целью сбора денег.

«Просто находятся места, где более вероятны нарушения. То есть где есть проблемы с организацией движения или есть избыточные ограничения. Камеры стоят там, большой поток нарушений, соответственно, большой объем штрафов и пополнение бюджета», - рассказал он.

Специалист отметил, что на данный момент в России не существует обязательных нормативных актов, которые бы регулировали применение комплексов автофиксации на дорогах. По словам специалиста, это приводит к случаям злоупотребления, которые признаются и прокуратурой, и ГИБДД.

Другой автоэксперт, Петр Баканов, объяснил, что реформирование правил и связанной с установкой дорожных камер документации касается больше законотворцев. По словам специалиста, это необходимо для приведения различных ГОСТов к единому стандарту, чтобы не было противоречий внутри закона.

«Для автомобилиста сейчас ничего не меняется, потому что одно из самых коварных требований, которое изначально было в законопроекте и продвигалось Минтрансом, заключалось в том, чтобы устанавливать динамические таблоиды и динамические знаки. То есть это не дорожные стационарные знаки, а, по сути, экран, на котором будет текущее ограничение скорости в зависимости от условий движения», - рассказал автоэксперт.

По словам Баканова, в законопроекте предписывалось, что за нарушение скоростных режимов, предписанных такими динамическими табло, можно было бы штрафовать людей. Это породило бы массу случаев не самых справедливых штрафов, сообщил эксперт. Однако теперь эту норму убрали по требованию ГИБДД.

Ранее Минтранс согласовал с региональными властями, МВД и бизнесом новые правила о применении систем фотовидеофиксации. Новые правила применения дорожных камер вступят в силу с 1 сентября.