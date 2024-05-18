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Автоэксперт Васильев предупредил о «многолетнем ковре» в кондиционере

Он посоветовал обратить особое внимание пространству между радиатором системы охлаждения автомобиля и радиатором кондиционера.
Анна Назайкина 2024-05-18 09:52:31
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Егор Васильев в беседе со «Звездой» объяснил, как лучше обслужить кондиционер машины перед началом лета и какие работы можно провести самостоятельно.

По его словам, если кондиционер начинает подавать признаки неисправности, это большая проблема перед летним сезоном. Можно сразу обратиться в сервисную мастерскую, чтобы все возникшие трудности решили специалисты.

Васильев считает, что это самый верный путь перед началом жары. Однако есть вещи, которые водитель может сделать и сам, если речь идет не о проблемах, а о профилактике.

«Я бы обратил внимание на состояние радиатора системы кондиционирования, потому что в результате контакта с зимне-осенне-весенней грязью и слякотью, которая бывает на дорогах, очень часто соты забиваются, теплообмен становится намного хуже, это влияет на качество работы кондиционера», - сказал он.

Эксперт порекомендовал уделить пространству между радиатором системы охлаждения автомобиля и радиатором кондиционера особое внимание.

«Часто туда не заглядывают, а там скапливается просто многолетний ковер из травы, перьев, грязи и прочих неприятных включений, с которым автомобиль встречается на дороге. Как правило, этого вполне достаточно», - пояснил Васильев.

Хлодаген стоит проверять на регулярной основе, как минимум, раз в год, а менять или заправлять кондиционер желательно раз в три года. Однако если водитель столкнулся с какими-то проблемами, например, шум или кондиционер не так эффективно охлаждает салон,  значит, скорее всего, проблема уже с герметичностью системы, и в этом случае можно проверить все магистрали на предмет наличия масляных подтеков.

Если они там есть, значит фреон «выбегает» из системы. Самостоятельно заниматься системой кондиционирования сложно, оборудование слишком дорогое, поэтому в такой ситуации лучше обратиться к специалистам.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев объяснил, как избежать проблем с жидкостями в автомобиле.

#эксперт #авто #наш эксклюзив #кондиционер #фреон
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