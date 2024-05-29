Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета РФ

Помощник президента Алексей Дюмин назначен секретарем Государственного совета РФ, сообщил Кремль.
Указ о назначении подписан в среду, 29 мая. Он вступает в силу со дня подписания. Документ вносит соответствующие изменения в состав Госсовета.
Раньше этот пост занимал помощник президента Игорь Левитин.
Алексей Дюмин был назначен помощником президента 14 мая. До этого он восемь с половиной лет был губернатором Тульской области.
Сообщалось, что на новом посту Дюмин будет курировать ОПК, спорт и работу Государственного совета. В новом качестве он призвал синхронизировать работу Госсовета с экономическим блоком.
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