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Дюмин призвал синхронизировать работу Госсовета с экономическим блоком

Президент назначил Алексея Дюмина своим помощником 14 мая, на новом посту экс-губернатор Тульской области будет курировать ОПК, спорт и работу Госсовета.
Ян Брацкий 2024-05-28 15:50:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Госсовету необходима синхронизация ключевых направлений с экономическим и финансовыми блоками правительства. Об этом заявил помощник президента России Алексей Дюмин на семинаре-совещании по подготовке Госсовета. Дюмин впервые присутствует на данном мероприятии в новой должности.

«Исходя из опыта работы на должности главы субъекта, мы с нашими коллегами губернаторами понимаем ключевые моменты, которые нужно синхронизировать на уровне федерального центра... Здесь самое главное - сделать синхронизацию с экономическим и финансовым блоком», - заявил Дюмин.

По его словам, работа Госсовета продолжится в том же объеме. Вместе с тем его комиссии войдут в правительственные группы для отработки окончательных решений по нацпроектам, которые будут обновлены в 2025 году. Взаимодействие будет налажено на уровне заместителей председателя кабмина и профильных министров.

О том, что президент Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, стало известно 14 мая. До этого он возглавлял Тульскую область. На своем новом посту Алексей Дюмин будет в том числе курировать вопросы ОПК, заниматься Госсоветом и вопросами спорта в администрации президента.

#Экономика #Госсовет #правительство #алексей дюмин #администрация президента
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