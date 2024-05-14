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Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента

До этого Алексей Дюмин возглавлял Тульскую область, а Николай Патрушев был секретарем Совбеза РФ.
Ян Брацкий 2024-05-14 10:55:49
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press, Zamir Usmanov, Global Look Press

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

До своего назначения Алексей Дюмин возглавлял Тульскую область, а Николай Патрушев работал в должности секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности в связи с переходом на другое место работы. Его кресло в Совете безопасности РФ займет Сергей Шойгу. Николай Патрушев проработал в Совбезе с мая 2008 года.

#Кремль #Президент #Патрушев #Дюмин
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