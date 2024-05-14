Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента

Николай Патрушев и Алексей Дюмин назначены помощниками президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

До своего назначения Алексей Дюмин возглавлял Тульскую область, а Николай Патрушев работал в должности секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее Владимир Путин освободил Николая Патрушева от должности в связи с переходом на другое место работы. Его кресло в Совете безопасности РФ займет Сергей Шойгу. Николай Патрушев проработал в Совбезе с мая 2008 года.