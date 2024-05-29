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Сайт СДЭК частично возобновил работу после сбоя

Не работают разделы, связанные с отправкой посылок.
Владимир Рубанов 2024-05-29 09:00:22
© Фото: ТРК «Звезда»

Сайт сервиса доставки СДЭК начал открываться после длительного сбоя. Работает главная страница сайта и главное меню. Однако функциональные разделы, связанные с отправкой и отслеживанием посылок, выдают ошибку 404.

«Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций», - говорится в сообщении на сайте.

Накануне представитель компании сообщил «Звезде», что со среды логистический оператор намерен возобновить по меньшей мере выдачу посылок. Директор по коммуникациям Михаил Берггрен рассказал, что ПВЗ смогут обрабатывать выдачу посылок в ручном режиме, исключив при этом возможные ошибки.

В СДЭК опровергли внешнее вмешательство в систему компании. Берггрен сообщил, что сбой был техническим и специалисты выяснили его причину.

Ранее хакерская группировка сообщила, что они якобы внедрили в систему СДЭК вирус-шифровальщик.

Сбой в системе СДЭК произошел в воскресенье. С этого дня клиенты сервиса не могут отправить и получить посылки.

#Вирус #Сбой #сервис доставки #СДЭК #курьерская служба
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