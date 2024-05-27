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СДЭК прекратил выдавать и принимать посылки из-за сбоя

Клиенты службы уже больше суток не могут получить и отправить посылки.
Владимир Рубанов 2024-05-27 12:06:17
© Фото: cdeknews, Telegram

В работе крупного российского сервиса доставки СДЭК (Служба доставки экспресс-курьер) произошел крупный сбой, говорится в сообщении компании.

Из-за технических неполадок не работают приложение и сайт, а также невозможны прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов.

Клиенты СДЭК не могут получить и отправить посылки уже больше суток, сообщает РБК. В компании заявили, что не обрабатывают заказы в ручном режиме, чтобы избежать ошибок.

Специалисты работают над устранением неполадок и восстановлением работоспособности сервисов, говорится в сообщении компании.

#Доставка #Сбой #посылки #курьеры #сервис доставки #СДЭК #служба доставки
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