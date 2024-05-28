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СДЭК планирует в среду начать выдавать и, возможно, принимать посылки

В компании сообщили, что сбой в их системе носил «не насильственный, а технологический» характер.
Владимир Рубанов 2024-05-28 13:23:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Российский сервис доставки СДЭК готовится полностью восстановить работу в среду, 29 мая. Как минимум в пунктах выдачи заказов начнут выдавать посылки, рассказал «Звезде» директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

«У нас есть запасной вариант, в котором мы восстанавливаем только выдачу отправлений. <...> Мы подготовили формат, в котором наши ПВЗ могут обрабатывать выдачу посылок в ручном режиме, исключив при этом возможные ошибки», - рассказал представитель сервиса.

Специалисты компании установили причины сбоя, сообщил он.

«Сбой не насильственный, он технологический. Причины внутри компании нам известны, но говорить об этом наружу мы будем готовы только после того, как мы закроем этот технологический инцидент», - рассказал Берггрен.

Сбой в работе сервиса произошел в воскресенье, 26 мая. В понедельник в компании сообщали, что восстановят выдачу отправлений на следующий день, но сделать это не удалось.

Хакерская группа Head Mare распространила в соцсети X сообщения о том, что внедрили в систему СДЭК вирус-шифровальщик.

Пока сайт и приложение сервиса не работают.

#наш эксклюзив #Сбой #посылки #курьеры #СДЭК #служба доставки #выдача отправлений #пункты выдачи заказов #ПВЗ
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