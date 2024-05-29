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«Ведомости»: Абрамченко, Шульгинов и Матыцин пойдут работать в Госдуму

Бывшим членам правительства предстоит баллотироваться по одномандатным округам, сообщает издание.
Владимир Рубанов 2024-05-29 08:22:47
© Фото: Госдума РФ

Трое бывших членов правительства станут депутатами Госдумы, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Это бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин.

Для этого бывшим членам правительства предстоит избраться в Госдуму по одномандатным округам. Предполагается, что Матыцин станет депутатом от Брянской области, Абрамченко - от Хакасии, Шульгинов - от Ростовской области. Эти места в нижней палате вакантны.

Ранее Владимир Путин встретился с бывшими членами правительства, которые не вошли в новый кабмин. Президент поблагодарил их за работу, сообщил о вручении им госнаград и обсудил с ними варианты будущей работы.

Глава государства утвердил новый состав правительства РФ и директоров служб 14 мая. В тот же день Путин встретился с обновленным кабинетом министров.

#в стране и мире #правительство РФ #Госдума РФ
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