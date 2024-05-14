Путин встретился с обновленным кабинетом министров

Президент России Владимир Путин вечером 14 мая в Кремле провел встречу с новым кабинетом министров.

Напомним, сегодня глава Российского государства подписал указы о назначении членов Правительства Российской Федерации и директоров служб. Свои должности заняли первый заместитель председателя Правительства РФ и девять вице-премьеров. Также были утверждены главы министерств и директоры силовых структур.

Стоит отметить, что в списке зампредов Правительства произошло три новых назначения (Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев). Что касается изменений в министерствах, там произошло шесть новых назначений (Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Михаил Дегтярев, Оксана Лут, Роман Старовойт и Сергей Цивилев). Остальные министры и главы силовых ведомств остались на своих местах.