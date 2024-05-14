Путин утвердил новый состав Правительства России

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Правительства РФ и директоров служб. Соответствующие указы главы государства были опубликованы на сайте Кремля.

В состав кабмина вошли первый заместитель председателя Правительства Денис Мантуров, а также девять вице-премьеров: Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Григоренко также будет исполнять обязанности руководителя Аппарата Правительства РФ, а Трутнев - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Также российский лидер официально утвердил глав ведомств. Из новых назначений стоит выделить Андрея Белоусова (министр обороны), Антона Алиханова (министр промышленности и торговли), Михаила Дегтярева (министр спорта), Оксану Лут (министр сельского хозяйства), Романа Старовойта (министр транспорта) и Сергея Цивилева (министр энергетики).

Вновь вступили в должность главы МИД и МВД Сергей Лавров и Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, министр юстиции Константин Чуйченко министром природных ресурсов и экологии Александр Козлов, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов.

Помимо этого, продолжат свою работу главы Минкульта (Ольга Любимова), Минздрава (Михаил Мурашко), Минэкономразвития (Максим Решетников), Минфина (Антон Силуанов), Минстроя (Ирек Файзуллин), Минобрнауки (Валерий Фальков), а также министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Кроме того, был утвержден список глав силовых структур. Здесь все осталось без изменений. Сергей Нарышкин - директор Службы внешней разведки (СВР), Александр Бортников - директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), Виктор Золотов - директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия), Дмитрий Кочнев - директор Федеральной службы охраны (ФСО), Александр Линц - начальник Главного управления специальных программ президента РФ.