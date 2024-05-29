Протестующие атаковали коктейлями Молотова посольство Израиля в Мехико

Участники акции протеста у посольства Израиля в Мехико устроили столкновения с сотрудниками Министерства гражданской безопасности, сообщает издание Telediario.

Пострадали шестеро полицейских - четверо мужчин и две женщины получили ожоги. Манифестанты бросали коктейли Молотова и подожгли ограду жилого дома неподалеку.

Больше 80 человек вышли на акцию против военной операции Израиля в Палестине. Протестующие выступили с лозунгами «Не защищайте лиц, совершающих геноцид», «Они убивают детей». Полиция пыталась оттеснить участников акции и защитить дипломатическое представительство Израиля.

Вскоре демонстрация переросла в столкновения. Пропалестинские активисты использовали камни и пытались снести заборы, установленные сотрудниками службы безопасности. Против митингующих применили слезоточивый газ.

Сотрудники правопорядка избегали применения силы, потому что среди активистов были в основном женщины, сообщает издание. Протестующие бросали в полицейских коктейли Молотова, использовали для нападения большие камни, палки и металлические трубы.

В ходе столкновений пострадали женщина-репортер, а также другие сотрудники СМИ. Акция продолжалась около двух часов.

В ходе операции в секторе Газа израильские военные нанесли удар по палаточному лагерю для перемещенных лиц в городе Рафах. По последним данным, погибли не меньше 40 человек, десятки получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «трагическим инцидентом».