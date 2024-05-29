МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AFP: для удара вблизи Краснодара боевики применили западное оружие

При этом не уточняется, когда это произошло.
Сергей Лебедев 2024-05-29 06:11:09
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинские боевики неоднократно использовали оружие, поставленное западными странами, для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники пишет Agence France-Presse.

По данным издания, один из последних ударов западным оружием боевики нанесли вблизи Краснодара. При этом журналисты не уточнили, о каком объекте идет речь и когда это произошло.

Напомним, накануне французский президент Эммануэль Макрон предложил разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием. При этом он отметил, что, по его мнению, поставки ВСУ дальнобойных систем не являются эскалацией конфликта.

Между тем, вчера Владимир Путин заявил, что идеи об ударах по территории РФ западным оружием исходят от представителей небольших стран НАТО, обладающих плотным населением. Они должны отдавать себе отчет в том, с чем они играют.

#НАТО #ВСУ #Запад #Владимир Путин #Краснодар #удар #Удары по России
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 