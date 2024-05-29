AFP: для удара вблизи Краснодара боевики применили западное оружие

Украинские боевики неоднократно использовали оружие, поставленное западными странами, для нанесения ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники пишет Agence France-Presse.

По данным издания, один из последних ударов западным оружием боевики нанесли вблизи Краснодара. При этом журналисты не уточнили, о каком объекте идет речь и когда это произошло.

Напомним, накануне французский президент Эммануэль Макрон предложил разрешить Киеву наносить удары по территории России западным оружием. При этом он отметил, что, по его мнению, поставки ВСУ дальнобойных систем не являются эскалацией конфликта.

Между тем, вчера Владимир Путин заявил, что идеи об ударах по территории РФ западным оружием исходят от представителей небольших стран НАТО, обладающих плотным населением. Они должны отдавать себе отчет в том, с чем они играют.