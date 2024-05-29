Алжир представит проект резолюции СБ ООН по операции Израиля в Рафахе

Власти Алжира готовы представить перед Советом Безопасности ООН проект резолюции, который призывает к прекращению военной операции Израиля в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщил постпред Алжира при ООН Амар Бенджама.

«Алжир распространит сегодня вечером проект резолюции по Рафаху», - сказал Бенджама по итогам закрытого заседания СБ ООН по вопросу Рафаха.

Он уточнил, что целью документа является прекращение кровопролития в городе, пишет RT. Сам проект резолюции представляет собой короткий текст.

Напомним, в ночь на 27 мая Израиль ударил по лагерю беженцев в Рафахе, в результате жертвами атаки стали более 40 мирных жителей, многие получили ранения. Больницы региона испытывали трудности с оказанием помощи всем нуждающимся.

Мировое сообщество осудило Израиль и призвало немедленно прекратить военную операцию в Рафахе.

Ранее Алжир уже выступал инициатором обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В начале этого месяца страна запросила закрытое заседание СБ ООН по массовым захоронениям в секторе Газа.