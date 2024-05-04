Алжир запросил заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе

Алжир запросил на предстоящий вторник закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по массовым захоронениям в секторе Газа. Об этом сегодня со ссылкой на источник в СБ ОНН сообщает РИА Новости.

«Алжир запросил на вторник закрытые консультации СБ ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа», - пишет агентство.

Напомним, в апреле в городе Хан-Юнис на территории больницы «Насер» нашли братскую могилу. По утверждению катарского телеканала Al Jazeera, массовое захоронение сделали израильские военные.

А на днях генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно допустить независимых следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа.