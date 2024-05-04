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Алжир запросил заседание СБ ООН по массовым захоронениям в Газе

Закрытое заседание должно пройти в предстоящий вторник.
Сергей Лебедев 2024-05-04 07:32:52
© Фото: Xie E XinHua Globallookpress

Алжир запросил на предстоящий вторник закрытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по массовым захоронениям в секторе Газа. Об этом сегодня со ссылкой на источник в СБ ОНН сообщает РИА Новости.

«Алжир запросил на вторник закрытые консультации СБ ООН по теме массовых захоронений в секторе Газа», - пишет агентство.

Напомним, в апреле в городе Хан-Юнис на территории больницы «Насер» нашли братскую могилу. По утверждению катарского телеканала Al Jazeera, массовое захоронение сделали израильские военные.

А на днях генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно допустить независимых следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа.

#ООН #сектор Газа #Алжир #Совет безопасности #Братская могила #хан-юнис
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