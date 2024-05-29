Иран исключил версию о взрыве и диверсии с вертолетом Раиси

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту потерпел крушение не из-за взрыва, возникшего в результате диверсии. Об этом сообщается во втором отчете Генерального штаба Вооруженных сил Ирана по итогам расследования катастрофы.

«Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения воздушного судна со склоном возвышенности», - цитирует текст заявления иранский государственный телеканал IRIB.

Такие результаты были сделаны специалистами в ходе исследования обломков и частей разбившегося вертолета, с учетом расстояния между ними и тому, как они были разбросаны. Это позволяет утверждать, что «следов действий средств радиоэлектронной борьбы не обнаружено».

По информации военного ведомства, экипаж вертолета выходил последний раз на связь за 69 секунд до аварии. Уточняется, что работа над выявлением основной причиной аварии еще ведется.

Напомним, что трагедия произошла днем 19 мая, когда перевозивший главу Исламской Республики Иран вертолет потерпел крушение на северо-западе страны в провинции Восточный Азербайджан. С Раиси на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и еще несколько официальных лиц, по меньшей мере погибли восемь человек.

На следующий день в Иране создали комиссию для расследования крушения президентского вертолета. В нее вошли специалисты из военной и технической области, которым поручено изучить причины крушения вертолета. 23 мая был опубликован первый отчет по авиакатастрофе, где сказано, что на корпусе не выявлено следов от пуль. Наиболее правдоподобной версией считается, что воздушное судно разбилось после столкновения с возвышенностью. Ранее озвучивалась версия, что причиной катастрофы могли стали плохие погодные условия, в том числе сильный туман и дождь.