Украине необходимо как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В интервью агентству Bloomberg он отметил, что с учетом продвижения ВС РФ на Харьковском направлении линия фронта была расширена еще на 70 километров по сравнению с 1 200 километрами ранее.

«Нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, в противном случае эта оборонительная война будет очень сложной, потому что Россия просто завалит бомбами районы вблизи поля боя», - цитирует Подоляка Радио Sputnik.

Оптимальным Подоляк назвал передачу 100-120 самолетов. Кроме того, советник главы офиса Зеленского отметил, что ВСУ необходимо разрешение от западных союзников на применение их вооружений по российской территории.

Ранее в Киеве признались, что наносили удары по России ракетами Storm Shadow с разрешения официального Лондона. Удары по нашей территории разрешила и Польша. В Кремле это решение Варшавы назвали очевидным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Россия неоднократно предупреждала, каким будет ответ в случае, если ВСУ применит для атак по российской территории оружие западных союзников.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что слова об ударах по России звучат от представителей небольших стран с плотным населением, и призвал руководство НАТО это осознавать.