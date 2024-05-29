МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Подоляк потребовал от Запада 60 истребителей для прикрытия фронта

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ необходимо разрешение от западных союзников бить по России их оружием.
Ян Брацкий 2024-05-29 18:33:42
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press

Украине необходимо как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта. С таким заявлением выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. В интервью агентству Bloomberg он отметил, что с учетом продвижения ВС РФ на Харьковском направлении линия фронта была расширена еще на 70 километров по сравнению с 1 200 километрами ранее.

«Нужно положить конец доминированию российской тактической авиации, в противном случае эта оборонительная война будет очень сложной, потому что Россия просто завалит бомбами районы вблизи поля боя», - цитирует Подоляка Радио Sputnik.

Оптимальным Подоляк назвал передачу 100-120 самолетов. Кроме того, советник главы офиса Зеленского отметил, что ВСУ необходимо разрешение от западных союзников на применение их вооружений по российской территории.

Ранее в Киеве признались, что наносили удары по России ракетами Storm Shadow с разрешения официального Лондона. Удары по нашей территории разрешила и Польша. В Кремле это решение Варшавы назвали очевидным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Россия неоднократно предупреждала, каким будет ответ в случае, если ВСУ применит для атак по российской территории оружие западных союзников.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что слова об ударах по России звучат от представителей небольших стран с плотным населением, и призвал руководство НАТО это осознавать.

#истребители #Украина #ВСУ #Storm Shadow #Подоляк
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 