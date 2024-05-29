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Песков назвал очевидными заявления Польши о применении ее оружия по РФ

Никаких секретов на этот счет не было, констатировал представитель Кремля.
Анна Назайкина 2024-05-29 15:17:08
© Фото: Markus Rauchenberger Us Army, Globallookpress

В Кремле уже ознакомились со словами заместителя главы Министерства обороны Польши Цезария Томчика, однако это заявление было очевидным, высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее замглавы польского оборонного ведомства Томчик заявил, что Варшава дала добро Киеву на то, чтобы использовать оружие, поставляемое Польшей, для ударов по территории России.

«Это было вполне очевидно и до этого заявления, там никаких секретов на этот счет не было», - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков обратил внимание на то, что Россия уже не раз говорила о том, какая последует реакция в случае, если Украина будет применять для атак на российские объекты западное оружие.

Накануне президент России Владимир Путин, завершая свой двухдневный визит в Ташкент, отмечал, что слова об ударах по России звучат от представителей небольших стран Североатлантического альянса с плотным населением. Российский лидер добавил, что представители стран НАТО должны осознавать, с чем они играют.

#в стране и мире #Польша #Кремль #Дмитрий Песков #удары
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