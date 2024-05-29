«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из клуба

Футболист Артем Дзюба покидает московский «Локомотив». Об уходе форварда клуб сообщил на своей странице в Telegram.

«Благодарим Артема за большой и важный вклад в развитие клуба и за неизменное стремление к победе», - говорится в сообщении.

Цвета железнодорожников Дзюба защищал с февраля прошлого года. За полтора сезона нападающий провел 39 матчей, отметился 12 голами и отдал девять результативных передач. Кроме того, Артем обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

За время своей карьеры Дзюба не раз оказывался в центре скандала. Так, в прошлом году игрока дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги условно за инцидент с журналистом.

Контрольно-дисциплинарному комитету не понравилась перепалка игрока с представителем прессы после одного из матчей. Кроме того, Артема оштрафовали на 50 тысяч рублей.