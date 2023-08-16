Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста

В КДК РФС сообщили, что футболист был оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба дисквалифицирован на два матча российской Премьер-лиги условно за инцидент с журналистом.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что российский футболист также оштрафован на 50 тысяч рублей.

В субботу Артем Дзюба из-за травмы пропустил матч четвертого тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». Московский «Локомотив» сыграл вничью со своими соперниками. После игры Дзюба вступил в словесный конфликт с журналистом. КДК РФС проверил все материалы по этому вопросу и принял решение рассмотреть этот инцидент.

Российский футболист Артем Дзюба играет в составе «Локомотива» с февраля текущего года. Он уже отличился в 17 матчах девятью голами и пятью результативными передачами.

Ранее ФК «Локомотив», в составе которого выступает Артем Дзюба, обыграл на выезде воронежский «Факел» в матче второго тура российской Премьер-лиги. Счет был открыт Дзюбой на 12 минуте матча.