Дзюба вошел в историю как футболист забивший больше 150 голов в РПЛ

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Артем Дзюба забил 149-й, 150-й и 151-й голы во время матча «Локомотив» - «Ростов», что обеспечило ему место в истории Российской Премьер-Лиги.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Победу команде обеспечил Дзюба, забив голы на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Это первый хет-трик нападающего в рамках одного матча с ноября 2021 года, когда, играя за «Зенит», он смог поразить ворота «Пари НН».

Ранее стали известны результаты матча РПЛ «Спартак» - «Урал».