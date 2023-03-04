Дзюба вошел в историю как футболист забивший больше 150 голов в РПЛ
Хет-трик Дзюбы обеспечил победу «Локомотива» в матче с «Ростовом».
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Артем Дзюба забил 149-й, 150-й и 151-й голы во время матча «Локомотив» - «Ростов», что обеспечило ему место в истории Российской Премьер-Лиги.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Локомотива». Победу команде обеспечил Дзюба, забив голы на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Это первый хет-трик нападающего в рамках одного матча с ноября 2021 года, когда, играя за «Зенит», он смог поразить ворота «Пари НН».
Ранее стали известны результаты матча РПЛ «Спартак» - «Урал».