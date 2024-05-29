ВС РФ поразили украинский склад безэкипажных катеров

Минобороны России сообщает о поражении украинского склада безэкипажных катеров.

Кроме того, российские военные в течение суток поразили авиатехнику ВСУ, склад топлива, цех сборки беспилотников, живую силу и военную технику противника в 118 районах.

Отличились и силы ПВО. По данным оборонного ведомства, за сутки уничтожен украинский истребитель МиГ-29, 31 беспилотник, две американские антирадарные ракеты HARM, две французские корректируемые авиабомбы Hammer, а также девять реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО «Град» и «Ольха».

Также в сегодняшней сводке о проведении спецоперации говорится, что российские военные уничтожили гаубицу TRF-1 французского производства. Орудие ликвидировано в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. Два морских беспилотника были ликвидированы в районе 11 часов по столичному времени. Катера следовали в сторону Крыма, но их потопила морская авиация Черноморского флота.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.