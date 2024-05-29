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Авиация ЧФ уничтожила безэкипажные катера, следовавшие в сторону Крыма

Безэкипажные катера ВМС Украины были обнаружены и уничтожены в северо-западной части акватории Черного моря.
2024-05-29 11:47:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море. 

Уточняется, что вражеские катера были ликвидированы около 11.00 по московскому времени. 

Их в количестве двух единиц обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря. 

Российское оборонное ведомство сообщило, что безэкипажные украинские катера стали добычей морской авиации Черноморского флота. Они следовали в направлении Крыма, но так и не смогли его достигнуть благодаря российским военным. 

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили три украинские ракеты ATACMS за ночь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Крым #Черное море #Черноморский флот #Безэкипажные катера
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