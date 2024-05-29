Авиация ЧФ уничтожила безэкипажные катера, следовавшие в сторону Крыма

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море.

Уточняется, что вражеские катера были ликвидированы около 11.00 по московскому времени.

Их в количестве двух единиц обнаружили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря.

Российское оборонное ведомство сообщило, что безэкипажные украинские катера стали добычей морской авиации Черноморского флота. Они следовали в направлении Крыма, но так и не смогли его достигнуть благодаря российским военным.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили три украинские ракеты ATACMS за ночь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.