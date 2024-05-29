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Российские военные уничтожили гаубицу TRF-1 французского производства

Самодвижущаяся 155-миллиметровая гаубица из Франции была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Запад».
2024-05-29 13:51:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ уничтожили самодвижущуюся 155-миллиметровую гаубицу производства Франции TRF-1 в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, за сутки подразделения группировки нанесли неприятелю другие чувствительные потери. Враг потерял до 400 боевиков, два танка, 11 автомобилей, 155-миллиметровую САУ Krab, поставленную из Польши, а также два 105-миллиметровых орудия М109 американского производства. 

Также сообщается, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 14-й, 30-й, 77-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и подразделениям 13-й и 31-й бригад Нацгвардии Украины. Это произошло в районах населенных пунктов Синьковка (Харьковская область), Новоселовское (ЛНР), Григоровка и Серебрянка (ДНР).

Российское оборонное ведомство добавило, что были отражены две украинские контратаки, проведенные силами штурмовых групп 43-й механизированной бригады ВСУ и 3-го отряда погранслужбы Украины.

Также сообщается, что Вооруженные силы России поразили украинский склад безэкипажных катеров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #гаубица #спецоперация #уничтожение #группировка запад #TRF1
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