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Террористы обнародовали видео с похищенным в Израиле россиянином

Маму, бабушку и невесту Александра Труфанова освободили раньше благодаря усилиям России.
Владимир Рубанов 2024-05-29 13:20:44
© Фото: IsraelInRussia, Telegram

Террористическая группировка «Палестинский исламский джихад»* (запрещена в России) опубликовала короткое видео, на котором показан 28-летний заложник Александр (Саша) Труфанов. Предполагается, что ролик снят в секторе Газа.

На почти 30-секундном видео не указана дата. Нет никакой другой информации о том, когда его могли снять.

В ролике Труфанов называет себя и говорит, что в ближайшие дни расскажет о том, что произошло с ним и другими заложниками в Газе. Очевидно, он произносит заготовленный боевиками текст. В посольстве Израиля в России заявили, что террористы публикуют такие видео, чтобы оказать психологическое давление на израильское общество.

Боевики захватили гражданина РФ и Израиля Александра Труфанова во время атаки 7 октября 2023 года в кибуце Нир-Оз. Молодой человек попал в плен вместе с матерью Еленой Труфановой и бабушкой Иреной Татти, а также невестой Сапир Коэн. Его отец во время нападения был убит.

В ноябре прошлого года двух женщин удалось освободить благодаря усилиям Минобороны России и МИД РФ. Позже в Министерстве иностранных дел сообщили, что в плену у боевиков остаются граждане России Козлов, Лобанов и Труфанов. Сапир Коэн обменяли в декабре. В феврале она приезжала в Россию и поблагодарила Владимира Путина за освобождение.

* «Палестинский исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Минобороны России #освобождение #Израиль #МИД РФ #палестина #террористы #ХАМАС #заложники #Александр Труфанов
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