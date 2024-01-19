Богданов на встрече с делегацией ХАМАС сделал акцент на освобождении заложников

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Михаил Богданов встретился 19 января с членом Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. В ходе диалога российский дипломат акцентировал необходимость как можно скорее освободить удерживаемых в секторе Газа заложников.

«С российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных в ходе нападений 7 октября 2023 года и удерживаемых палестинскими фракциями гражданских лиц, в том числе трех российских граждан», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Уточняется, что в плену у боевиков на данный момент находятся граждане РФ Козлов, Лобанов и Труфанов.

Беседа дипломатов в основном была посвящена палестино-израильскому конфликту, из-за которого гуманитарный кризис в секторе Газа разросся до «катастрофических масштабов».

Ранее Богданов провел встречу с родственниками удерживаемого ХАМАС россиянина Лобанова. В ходе нее он заявил, что освобождение заложников в секторе Газа является приоритетной задачей для России в переговорах с палестинской группировкой.