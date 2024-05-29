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В СДЭК заявили о начале работы всех ПВЗ

В среду утром восстановился сайт компании, но пока функции отправки и отслеживания на нем не работают.
Владимир Рубанов 2024-05-29 12:42:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Сервис доставки СДЭК начал выдавать посылки клиентам после крупного технического сбоя, который случился в воскресенье. Об этом «360» рассказал директор по коммуникациям компании Михаил Берггрен.

Он заверил, что сейчас открыты все пункты выдачи заказов. Сотрудники сервиса вручную обрабатывают готовые к вручению посылки.

Накануне Михаил Берггрен рассказал «Звезде», что ручная обработка выдачи посылок - это «запасной вариант» компании. В сервисе рассчитывали в среду восстановить работу полностью. Однако пока этого не случилось.

С утра частично восстановился сайт СДЭК. Но через него нельзя ни отправить посылку, ни отследить ее.

Сбой в системе СДЭК произошел 26 мая. Позже хакерская группа распространила сообщения о том, что они внедрили в систему сервиса вирус-шифровальщик. В компании опровергли взлом и назвали сбой внутренней технической проблемой.

#Сбой #посылки #сервис доставки #СДЭК #отправления #логистический оператор
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