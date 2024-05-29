Вступили в силу ограничения Норвегии на въезд в страну туристов из РФ

Со среды 29 мая вступают в силу ограничения Норвегии на въезд россиян, которые прибывают в страну с туристической целью. Полиция теперь может отказать во въезде тем гражданам, на которых распространяется инструкция.

О подобном решении Осло стало известно 23 мая, оно затрагивает туристов, а также граждан России, приезжающих в страну в целях «не первостепенной важности». Исключение будет сделано тем, кто приезжает в гости к близким родственникам (родителям, супругам и детям) и с целью учебы или работы.

В Кремле назвали подобные ограничения «дискриминационными» и пообещали принять ответные меры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобная мера станет причиной ухудшения отношений между двумя странами.

Напомним, выдача виз в Норвегию практически прекратилась с весны 2022 года, новое ограничение дополнительно ужесточит визовые правила в отношении россиян.