Норвегия перестанет впускать туристов из России с 29 мая

Норвегия с 29 мая ужесточит правила въезда для россиян. Въехать в страну гражданам РФ с целью туризма теперь будет нельзя. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Норвегии.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель заявила, что такое решение было принято в связи с подходом Норвегии, который заключается в поддержке союзников и партнеров Украины.

Даже при наличии визы, выданной самой Норвегией до весны 2022 года, и визы других стран Шенгенского соглашения, въехать в страну с целью туризма и другой «несущественной поездки» будет нельзя.

В правительстве добавили, что Норвегия внимательно следит за границей и приграничным движением в Стурскуге и может принять меры, если возникнет такая необходимость.

В начале мая стало известно о выделении дополнительной помощи Норвегией Украине. Ее объем за 2024 год составит 632 миллиона долларов.