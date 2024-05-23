Россия ответит Норвегии после запрета въезда туристов из РФ

Решение Норвегии о запрете российским туристам въезжать в страну является дискриминацией и приведет к ухудшению двусторонних отношений. Российская сторона даст ответ на действия Осло. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подобные решения не могут оставаться без ответа... Решения исключительно дискриминационные. Мы не приемлем подобного решения и сожалеем, что норвежское руководство избрало такой путь. Ухудшение наших двусторонних отношений, которые и без того не блещут своим качеством, не по нашей инициативе», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что власти Норвегии заявили о том, что российским туристам с 29 мая будет запрещен въезд в страну. Ограничения касается даже россиян, имеющих норвежскую или Шенгенскую визу.

Министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель заявила, что такое решение было принято в связи с подходом Норвегии, который заключается в поддержке союзников и партнеров Украины.