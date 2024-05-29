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В Белоруссии выразили готовность вернуться к выполнению ДОВСЕ

В МИД страны заявили, что приостановка действия договора не означает выход из него.
Владимир Рубанов 2024-05-29 11:01:14
© Фото: МИД Белоруссии

Приостановка Минском действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) не означает выход Белоруссии из договора, заявили в МИД страны.

Белоруссия выразила готовность возобновить выполнение договора, если его будут выполнять страны-члены НАТО, являющиеся участниками договора, говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ. В начале мая этот документ приняла верхняя палата белорусского парламента.

Белоруссия была страной-участницей договора с 1992 года. В заявлении МИД говорится о том, что это ответная и вынужденная мера после аналогичного решения государств-членов НАТО и на фоне разрушения существующего режима контроля над обычными вооружениями в Европе.

Договор предписывал участникам ограничивать суммарные уровни обычных вооружений и техники, предоставлять информацию по вооружениям, а также позволял проводить инспекции.

Ранее из ДОВСЕ вышли Молдавия, Польша, Венгрия, Турция.

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