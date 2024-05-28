Политолог Убилава рассказал о задачах США на фоне закона об иноагентах

Грузинский политолог Иракли Убилава прокомментировал принятие закона о прозрачности иностранного влияния, вето на который было преодолено парламентом Грузии большинством голосов.

«Принятие этого закона укрепит национальный суверенитет Грузии», - считает эксперт.

Он отметил, что сейчас у стен грузинского парламента проходит акция протеста, но «у части пассионарной молодежи, которая выступает против принятия закона, иссякла энергия». Поэтому, каких-либо событий в будущем, - «революции» или госпереворота - ожидать не стоит, считает политолог.

«Все обойдется без этих проблем, но развитие событий будет после парламентских выборов 26 октября. У американцев намечен план, как должны развиваться эти события, я уверен, что они не будут признавать наши выборы. Для них главная задача - устроить госпереворот в Грузии, их цель - открыть второй фронт на Южном Кавказе», - подчеркнул грузинский политолог Убилава.

Напомним, парламент страны 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. В этот момент на улицах не утихали протесты, фиксировались столкновения митингующих с полицией. Позже, 18 мая, Зурабишвили наложила вето на закон. По ее словам, он якобы является российским и противоречит Конституции. Сегодня, 28 мая, большинством голосов грузинский парламент смог преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника.