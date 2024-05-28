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Политолог Убилава рассказал о задачах США на фоне закона об иноагентах

По его словам, сейчас проходит акция протеста возле парламента. Однако эксперт уверен, что госпереворота или «революции» не будет, так как «у протестующих иссякла энергия».
Ирина Егорова 2024-05-28 20:55:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Грузинский политолог Иракли Убилава прокомментировал принятие закона о прозрачности иностранного влияния, вето на который было преодолено парламентом Грузии большинством голосов.

«Принятие этого закона укрепит национальный суверенитет Грузии», - считает эксперт.

Он отметил, что сейчас у стен  грузинского парламента проходит акция протеста, но «у части пассионарной молодежи, которая выступает против принятия закона, иссякла энергия». Поэтому, каких-либо событий в будущем, - «революции» или госпереворота  - ожидать не стоит, считает политолог.

«Все обойдется без этих проблем, но развитие событий будет после парламентских выборов 26 октября. У американцев намечен план, как должны развиваться эти события, я уверен, что они не будут признавать наши выборы. Для них главная задача - устроить госпереворот в Грузии, их цель - открыть второй фронт на Южном Кавказе», - подчеркнул  грузинский политолог Убилава.

Напомним, парламент страны 14 мая принял закон «О прозрачности иностранного влияния» в третьем чтении. В этот момент на улицах не утихали протесты, фиксировались столкновения митингующих с полицией. Позже, 18 мая, Зурабишвили наложила вето на закон. По ее словам, он якобы является российским и противоречит Конституции. Сегодня, 28 мая, большинством голосов грузинский парламент смог преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Закон вступит в силу на следующий день после его публикации на сайте Законодательного вестника.

#сша #Грузия #политолог #Парламент #наш эксклюзив #вето #закон об иноагентах
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