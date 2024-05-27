В Кремле констатировали впадание НАТО в военный экстаз

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал впадание НАТО в военный экстаз.

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз», - сообщил он газете «Известия».

Песков добавил, что это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше.

Дмитрий Песков прокомментировал сделанное ранее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Украине необходимо предоставить возможность бить западным оружием по территориям России, числившимся в ее составе до 2014 года.

При этом Песков подчеркнул, что сделанное Столтенбергом заявление не могло быть его личным мнением, так как он является официальным лицом.