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В Кремле констатировали впадание НАТО в военный экстаз

Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о снятии ограничений на украинские удары западным оружием по России.
Тимур Шерзад 2024-05-27 16:15:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал впадание НАТО в военный экстаз. 

«НАТО повышает градус эскалации, НАТО заигрывает с военной риторикой, впадает в военный экстаз», - сообщил он газете «Известия».

Песков добавил, что это та реальность, с которой России нужно иметь дело и дальше. 

Дмитрий Песков прокомментировал сделанное ранее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга относительно того, что Украине необходимо предоставить возможность бить западным оружием по территориям России, числившимся в ее составе до 2014 года. 

При этом Песков подчеркнул, что сделанное Столтенбергом заявление не могло быть его личным мнением, так как он является официальным лицом.

#Россия #в стране и мире #оружие #Украина #Йенс Столтенберг #Дмитрий Песков #удары
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