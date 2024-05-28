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Путин заявил, что события под Харьковом спровоцированы Западом

Россия на Украине приступила к созданию зоны безопасности, о чем неоднократно предупреждала официальный Киев, заявил Владимир Путин.
Ян Брацкий 2024-05-28 16:14:55
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

События на Харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Россия в регионе создает зону безопасности, уточнил президент.

«Так это они спровоцировали эти события. Я полгода назад публично сказал, что, если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, мы будем вынуждены создавать зоны безопасности. И вот мы к этому перешли», - заявил Путин.

По словам главы государства, киевский режим сначала провоцировал Россию на Донбассе, потом обманул в ходе переговорного процесса. Неоднократные предупреждения о недопустимости обстрелов мирного Белгорода украинские власти не поняли и теперь пожинают плоды своего творчества, уточнил Путин.

О создании зон безопасности президент Владимир Путин заявил 18 марта в ходе своего выступления в избирательном штабе в Гостином Дворе. Президент уточнил, что санитарные зоны будут создаваться на подконтрольных Киеву территориях для обеспечения охраны российских регионов. Президент добавил, что подобные зоны будут представлять сложность для преодоления со стороны противника, в том числе при условии применения вооружений, поставляемых врагу иностранными союзниками.

#Россия #Путин #Харьков #ВСУ #Кремль #Запад #Президент
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